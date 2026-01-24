فولهام يقلبها على برايتون.. وبيرنلي يحرج توتنام بالتعادل

ارتقى فريق فولهام الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى المركز السابع بعد أن قلب ‌تأخره أمام ضيفه برايتون بهدف ⁠إلى فوز 2-‌1 السبت لحساب الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

وضع لاعب الوسط السويدي الدولي ياسين عياري برايتون في المقدمة «28» لكن الجناح البديل النيجيري صمويل تشوكويزي أدرك التعادل «72».

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع حسم الجناح الويلزي هاري ويلسون الفوز لفولهام من ركلة حرة.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد برايتون بعد خسارته السابعة الموسم الجاري عند 30 بالمركز الـ 12.

وانتزع توتنام تعادلًا قاتلًا من ملعب بيرنلي 2-2، لكن ذلك قد لا يُجنّب مدربه الدنماركي توماس فرانك الإقالة.

ولم يحقق الفريق اللندني سوى انتصارين في آخر 13 مباراة في الدوري قبل مواجهة بيرنلي، واستبشروا خيرًا بافتتاح الهولندي ميكي فان دي فين التسجيل «38». لكن الكونغولي أكسل توازنزيبي أدرك التعادل «45»، ثم منح البديل الجنوب إفريقي لايل فوستر التقدُّم لأصحاب الأرض «76». وقبل نهاية الوقت الأصلي للمبارا بدقيقة منح المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو فريقه نقطة التعادل برأسية ليجنب فريقه الخسارة أمام صاحب المركز الـ 19 بـ 15 نقطة.

التعادل رفع رصيد توتنام إلى 28 نقطة في المركز الـ 14، لكن مع ذلك لم يسلم المدرب من غضب جماهير الفريق، ‌التي هتفت ضده ‌مجددًا كما فعلت خلال مواجهة ‌وست ⁠هام يونايتد على ملعبه في نهاية الأسبوع الماضي، مرددة عبارة «ستُقال في الصباح» أثناء مغادرته ملعب تيرف مور.

وكان فوز توتنام بهدفين نظيفين على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي خفف قليلًا من حدة الأجواء المتوترة، لكن الفشل في الفوز على بيرنلي، الذي لم يذق طعم الانتصار في الدوري منذ أكتوبر ⁠أبقى الصورة قاتمة.