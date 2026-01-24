فريق أوكي يكسب الجولة الأولى من بطولة E1

حقق فريق أوكي ريسينج تيم، المكون من الإسباني داني كلوس والجامايكية سارا ميسير، كأس المركز الأول في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 لهذا الموسم 2026، السبت.

وتوّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفريق الفائز بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي آل سعود محافظ جدة، والأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو.

وفي بقية المراكز، توّج الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، فريق «برادي» الذي يمثله البريطاني سام كولمان، وقائدته الفنلندية إيما كيميلاينن بكأس المركز الثاني، فيما قدّمت صوفي هورن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة SeaBird Technologies جائزة المركز الثالث لفريق العُلا، الذي يمثّله الكندي رستي وايات والإسبانية نيريا مارتي، وأخيرًا توّج أليخاندرو آغاغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة بطولات E1، فريق «أوكي» بكأس المصنّعين.

وبنهاية نتائج الجولة الأولى التي تأتي ضمن ثماني جولات في الموسم الجاري، تصدّر فريق «أوكي ريسينج تيم» الترتيب العام، يليه فريق «برادي» في المركز الثاني، فيما حل فريق العُلا ثالثًا، إذ تستكمل البطولة جولاتها في الفترة المقبلة، إذ تحتضن بحيرة كومو الإيطالية منافسات الجولة الثانية في الفترة من 24 حتى 25 أبريل المقبل.

يشار إلى أن بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 نظمت في الواجهة البحرية بجدة على مدار يومين، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وبإشراف وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، إذ تنسجم هذه البطولة مع الرؤى الهادفة إلى دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التميز الرياضي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الرياضات البحرية، إلى جانب ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية النوعية.