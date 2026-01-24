بنكهة مغربية.. بورنموث يفسد سلسلة ليفربول بثلاثية

تكبّد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم خسارته الأولى بعد 10 مباريات من دون هزيمة، بسقوطه في الوقت القاتل أمام بورنموث 2-3 السبت لحساب الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

الانتصار هو الأول لبورنموث أمام ليفربول بعد سلسلة سلبية من ست هزائم تواليًا ضمن كافة المسابقات ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ 13، مقابل 36 لليفربول الرابع.

منح البرازيلي إيفانيلسون التقدم لبورنموث، بعدما تابع من داخل منطقة الجزاء تمريرة أليكس سكوت الذي سيطر على الكرة مستفيدًا من خطأ قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك «26».

وأضاف الإسباني أليخاندرو خيمينيز الهدف الثاني بتسديدة أرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة بعد تمريرة بينية من جيمس هيل «33». وأكّد الحكم مايكل سوليسبوري الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد VAR بعد أن أظهرت الإعادة كسر فان دايك للتسلل.

وعوّض القائد الهولندي خطأيه بتقليص الفارق، بعدما حوّل من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك كرة الهنجاري دومينيك سوبوسلاي من ركلة ركنية «45».

وأدرك سوبوسلاي التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة إلى يسار الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش، بعدما هيّأ المصري محمد صلاح الكرة له إثر ركلة حرة مباشرة «80».

وبدا أن ليفربول في طريقه لتحقيق التعادل الخامس تواليًا في الدوري، ​لكن المغربي أمين عدلي أهدى بورنموث النقاط الثلاث بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.