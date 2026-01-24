الرئيسية / الصورة .. قصة

ختام E1

2026.01.24 | 11:30 pm
اختتمت منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 لموسم 2026، السبت، التي استضافتها جدة (وزارة الرياضة) ختام E1

