ممتاز الطائرة.. الأهلي يكسب النصر ويوسع فارق الصدارة

أحكم فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة قبضته على صدارة الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة موسعًا الفارق مع الهلال الثاني، وذلك عقب فوزه أمام النصر 3-0 على صالة نادي النصر بالرياض ضمن مباريات الجولة التاسعة، فيما بقي النصر في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وتغلب الهلال على العلا 3-2 على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة، ليصل إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي العلا في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وفي جدة، حقق الاتحاد انتصارًا مستحقًا على الابتسام 3-0 في صالة نادي الاتحاد بجدة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة محافظًا على المركز الثالث، فيما بقي الابتسام متذيلًا الترتيب بنقطة واحدة.

وفي الأحساء، خطف الفتح فوزًا مثيرًا على الخويلدية 3–2 على صالة نادي الفتح في الأحساء، ليصل إلى 9 نقاط في المركز السادس متساويًا مع النصر في الرصيد، بينما بقي الخويلدية في المركز السابع برصيد 5 نقاط.

وتلعب منافسات الجولة العاشرة، السبت 7 فبراير 2026، إذ يلتقي الهلال نظيره الخويلدية عند الساعة 5:00 مساءً على صالة نادي الهلال في الرياض، وفي التوقيت ذاته يواجه الابتسام نظيره العلا على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف، فيما تقرر تأجيل مباراتي النصر والاتحاد والأهلي والفتح إلى 2 مارس 2026 بسبب مشاركات خارجية.