2026.01.24 | 11:34 pm
احتفل لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم بعد فوزهم على نيوم 3-0، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. (تصوير: علي خمج) فرحة أهلاوية

