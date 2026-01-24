نادك تتوج أبطال البادل

اختُتمت منافسات بطولة نادك التصنيفية الأولى للبادل، التي نظمت في الخبر، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات.

وشهدت البطولة تنافسًا قويًا بين المشاركين في مختلف الفئات، ففي فئة الناشئين، حقق الثنائي عبد المجيد حكيم وعبد الله زيتوني المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني ماجد بن عبيد ومحمد الملحم.

وفي فئة السيدات، تُوجت العنود يماني وأريج فارح بالمركز الأول، بينما حلت باسمة الهويش وفاطمة الحربي في المركز الثاني.

أما في فئة الرجال، فقد نال الثنائي قاسم العبيدان وعبد الله العبد الله المركز الأول، وجاء في المركز الثاني عمر الثاقب وسطام الشهراني.