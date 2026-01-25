السماعيل يكرر عقوبة القرني على خليفة

منح الحكم محمد السماعيل، السبت، خليفة الدوسري، ظهير أيمن فريق نيوم الأول لكرة القدم، ثاني بطاقة حمراء في مسيرته.

وتعرض الدوسري للطرد في الدقيقة 61 بسبب عرقلته البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح الأهلي، أثناء توجهه لمرمى نيوم.

واحتاج السماعيل إلى مراجعة المخالفة عبر شاشة تقنية VAR ثم عاد إلى الملعب مجددًا وطرد الظهير.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، نال الدوسري هذه العقوبة مرة واحدة من قبل، عندما كان يمثّل فريق القادسية.

وخلال مباراة لـ «بنو قادس» أمام ضمك، بتاريخ 6 فبراير 2021، ضمن بطولة الدوري، أخرج الحكم محمد القرني بطاقتين صفراوين للاعب وطرده.

وبعد نحو 5 أعوام طُرِد الدوسري مجددًا، وهذه المرة ببطاقة حمراء مباشرة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في 13 مباراة مع نيوم ضمن منافسات «روشن» وسجل هدفًا واحدًا.