دورتموند يكسب أونيون .. وهوفنهايم يكبد أينتراخت خسارة ثالثة

قلص فريق بوروسيا دورتموند الألماني الاول لكرة القدم الفارق في الصدارة مع بايرن ميونيخ بالفوز بثلاثية نظيفة السبت على مضيفه أونيون برلين لحساب الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

وافتتح القائد إيمري تشان التسجيل من ركلة ‌جزاء في الدقيقة ‌العاشرة، بعدما ‌تعرض المهاجم الغيني سيرهو جيراسي لعرقلة داخل المنطقة. ثم ارتقى نيكو شلوتربيك أعلى من المدافعين عند القائم البعيد ليلعب ضربة رأس في الزاوية العليا ويضاعف تقدم فريقه «53».

ونادرًا ما وصل أونيون ⁠إلى منطقة جزاء دورتموند رغم أنه زاحم منافسه ‌على الاستحواذ وحاول تهديد المرمى من ‍خلال تسديدات بعيدة المدى. وبعد دقيقة واحدة، سجل ماكسيميليان باير الهدف الثالث بتسديدة منخفضة.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بثماني ⁠نقاط عن بايرن ميونيخ، الذي مني بخسارته الأولى في الدوري الموسم الجاري 2-1 أمام ضيفه أوجسبورج في وقت سابق من يوم السبت.

واستعاد باير ليفركوزن عافيته بفوز أول بعد ثلاث خسارات، على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد سجله الإسباني لوكاس فاسكيس «37» في ثالث مباراة بعد عودته من غياب طويل إثر إصابة.

وهذا الهدف الأول لمدافع ريال مدريد السابق، في سابع مباراة يخوضها مع باير بالدوري منذ انتقاله إليه. ورفع ليفركوزن وصيف الموسم الماضي، رصيده إلى 32 نقطة، فيما تجمد بريمن عند 18.

وواصل أينتراخت فرانكفورت سقوطه، بخسارته لثالث مرة في سلسلة من ست مباريات لم يفز فيها، وذلك أمام مضيفه هوفنهايم 1-3، ليتجمد عند 27 نقطة مقابل 36 لهوفنهايم الذي صعد إلى المركز الثالث.

وفاز لايبزيج على مضيفه هايندهايم بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الرابع، فيما تجمد منافسه بالمركز الأخير بـ 13.

كما تغلب ماينز على ضيفه فولسبورج 3-1 ليصعد إلى المركز الـ 16 بـ 15، أما ضيفه فبقي بـ 19 نقطة في المركز الـ 12.