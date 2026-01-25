بيراميدز يعود بالتعادل من نهضة بركان

عاد فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم، حامل اللقب، بنقطة تعادلٍ خارج ملعبه أمام نهضة بركان المغربي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واكتفى حامل اللقب بالتعادل دون أهدافٍ مع بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليواصل الفريق المغربي تصدُّره المجموعة الأولى بسبع نقاطٍ بفارق الأهداف أمام ضيفه، فيما بقي يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي في المركزين الثالث والرابع بنقطةٍ واحدةٍ بعد تعادلهما دون أهدافٍ أيضًا، السبت.

وسيتقابل الفريقان مرةً أخرى على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، 30 يناير الجاري، لحساب الجولة الرابعة.