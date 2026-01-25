الخليج يتعاقد مع منشي والعيسى

دعم نادي الخليج صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالجناح حسين العيسى، وبدر منشي، لاعب الوسط، وفق ما أعلنه، السبت، عبر حسابه في منصة «إكس».

ووقَّع اللاعبان على عقدين، يربطانهما بالنادي الشرقاوي حتى عام 2027.

وتأسَّس منشي، البالغ من العمر 26 عامًا، في صفوف الفئات السنية للأهلي، ثم انتقل إلى الكوكب صيف 2020، وغادره إلى ضمك يناير 2021، قبل التحاقه مارس 2024 بالدرعية، آخر المحطات التي سبقت انضمامه للخليج.

من جهته، بدأ العيسى، صاحب الـ 25 عامًا، مسيرته في العدالة، ثم رحل إلى الوحدة صيف 2020، وأعاره الأخير للباطن موسم 2021ـ2022، وبعد عودته ظل ضمن صفوف الفريق الجدَّاوي حتى انتهى عقده الصيف الماضي، ووقع حرًا للجبلين، ومنه انضم للخليج.

ويحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطةً.