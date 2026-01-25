سلوت: الوقت الضائع لم يكن عادلا

ألقى الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، باللوم على الإرهاق الذي أصاب لاعبيه في الهدف الذي استقبلوه في الدقيقة 95 والذي وقع على خسارتهم 3-2 أمام بورنموث السبت في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

وبدا ليفربول بعيدًا عن صورة الفريق الذي توج بالبطولة الموسم الماضي، إذ تلقى 7 هزائم في الدوري حتى الآن، وعانى كثيرًا لاختراق دفاعات ‌فرق سبق أن ‌تفوق عليها بسهولة خلال ‌مشواره ⁠المميز نحو لقب موسم ‌2024-2025.

وقال سلوت في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية عقب المباراة: «في آخر 5 أو 6 أو 7 أو حتى 10 مباريات، اضطررنا للاعتماد أساسًا على المجموعة نفسها من اللاعبين، الموجودين والمتاحين لدينا فقط، وأحيانًا يكون عددهم محدودًا. في نهاية المباريات، يصبح بعضهم متعبًا قليلًا، وأعتقد أن ⁠هذا ما رأيناه اليوم في الدقائق الأخيرة أيضًا».

وكان بورنموث قد ‌تقدم بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح ‍ليفربول في إدراك التعادل في الدقيقة 80 عن طريق دومينيك سوبوسلاي، لتصبح المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وانتقد سلوت طاقم التحكيم بسبب الوقت المحتسب بدل الضائع، قائلًا: «كلا الفريقين كانا يحاولان تسجيل الهدف الثالث. صحيح أنهم حصلوا على فرص أفضل منا في آخر 10 دقائق، ثم جاءت رمية تماس طويلة أسفرت عن هدف. لكن في النهاية، لم يكن ⁠ذلك مهمًا، لأنهم سجلوا هدف الفوز. وأضاف: «ربما كان من الممكن إضافة دقيقتين أو 3 دقائق، لكن هذه مباراة لم يكن ينبغي أن تُحتسب لها 4 دقائق فقط كوقت بدل ضائع».