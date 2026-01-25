ثنائية مبابي تضع ريال مدريد على القمة

صعد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم مؤقتًا إلى صدارة الدوري الإسباني بفضل فوزه على مضيفه فياريال 2ـ0، السبت، ضم الجولة الـ 21 من البطولة.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في هذا الفوز لهدافه الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز الهدفين خلال الشوط الثاني.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 47 ثم عاد وأحرز الهدف الثاني خلال الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

ورفع الفوز رصيد الريال في الصدارة إلى 51 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة، أقرب ملاحقيه، الذي يلتقي ضيفه ريال أوفييدو الأحد.

أمّا فياريال فتوقّف رصيده عند 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي يلاقي ضيفه ريال مايوركا الأحد.

وسجل العملاق المدريدي انتصاره السادس عشر، مقابل ثلاثة تعادلات، وهزيمتين، ووصل إلى 45 هدفًا، بينما منيت شباكه بـ 17 هدفًا.