أمام مرسيليا.. لانس يسقط ويخسر الصدارة

فشل فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم في استعادة صدارة الدوري المحلي بعد خسارته 1-3 أمام مضيفه مرسيليا، السبت لحساب المرحلة الـ 19، وهي الأولى بعد 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وكان يمكن للانس العودة إلى المركز الأول الذي فقده لساعات بعد فوز باريس سان جيرمان، حامل اللقب، على مضيفه أوكسير الجمعة، لكن بخسارته الرابعة الموسم الجاري بقي في المركز الثاني خلف فريق العاصمة بنقطتين «43 نقطة»، متفوقًا على مرسيليا الثالث بـ 5 نقاط.

على ملعب فيلودروم حيث خسر آخر مباراتين استضافهما في الدوري ودوري أبطال أوروبا، قدّم مرسيليا واحدة من أفضل مبارياته، خاصة في الشوط الأول، حيث تقدّم سريعًا بهدف الجزائري أمين غويري حين تخطى مدافعين وسدد ببراعة في المرمى «3».

وأضاف الإنجليزي إيثان نوانيري في مباراته الأولى بعد قدومه من أرسنال بالإعارة، هدفًا ثانيًا من خارج منطقة الجزاء إلى يمين المرمى «13». وأنهى غويري الثلاثية، حين تابع من مسافة قريبة تمريرة الأميركي تيموثي وياه «75». وسجل البديل ريان فوفانا هدف تقليص الفارق بتسديدة زاحفة إثر تمريرة من المالي مامادو سانجاريه «85».

وظهر سعود عبد الحميد، المحترف السعودي للانس المعار من روما الإيطالي، بمركز الظهير الأيسر في مباراته الـ 13 له بالدوري الموسم الجاري، والثالثة التي يشارك فيها أساسيًا ويكمل دقائقها. وحصل على تقييم 6:0 من «سوفا سكور».

وفي مباراة أخرى اكتفى موناكو بتعادل سلبي مع مضيفه لوهافر وتواصل تخبطه وسلسلة مبارياته المتتالية من دون فوز إلى 5 مس مباريات، ليرفع رصيده إلى 24 في المركز العاشر موقتًا.

في المقابل، حصل لوهافر على نقطة ثمينة جديدة رفع بها رصيده إلى 20 بالمركز الـ 13 متقدمًا بست نقاط موقتًا على نانت صاحب المركز السادس عشر الذي يخوض ملحق الهبوط والصعود.

كما سقط رين على ملعبه أمام لوريان بهدفين نظيفين سجلهما جان-فيكتور ماكانغو «3» والبديل بابلو باجيس «77». ورفع لوريان رصيده إلى 25 نقطة مقابل 31 لرين في المركز السادس.