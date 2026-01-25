من أجل تفادي تبعات باهظة.. ممثلو كاراسكو يطالبون الشباب بقبول عرض روما

طالب ممثلو البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، إدارة النادي بقبول عرض انتقاله إلى روما الإيطالي، عبر النافذة الشتوية الحالية، تفاديًا لتبعات مالية باهظة ستترتب على استمراره، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر نفسها، يتضمن عقد البلجيكي، الذي ينتهي الصيف المقبل، بندًا ينص على تمديده تلقائيًا لعام إضافي في حال خوضه أكثر من 50% من مباريات موسمه الأخير الجاري، وهو ما ضمنه اللاعب بالفعل.

وتؤكد المصادر احتمالية قيد عقده بعد التمديد، ضمن ميزانية الشباب بدلًا من ميزانية رابطة الدوري، ما سيحمّل خزينة النادي أعباء مالية مرهقة.

وتُصرف رواتب اللاعب حاليًا عن طريق لجنة الاستقطاب، التابعة لرابطة دوري المحترفين، وليس من خزينة النادي العاصمي، وتقدر قيمتها سنويًا حسب المصادر بنحو 14 مليون يورو.

وفي حال الموافقة على انتقاله، سيُعفى الشباب من دفع رواتبه خلال الموسم الإضافي، كما ستنتعش خزينة النادي بنحو مليون يورو، قيمة العرض المقدم من روما.

وتتوقع المصادر اتضاح الصورة النهائية بشأن مستقبل اللاعب في غضون أيام قليلة، بعد دراسة إدارة النادي هذه الجوانب تمهيدًا لاتخاذ القرار الحاسم.

وانضم كاراسكو إلى الشباب صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وبقميص «الليوث»، لعب الجناح البالغ من العمر 32 عامًا 62 مباراة، وسجّل 22 هدفًا، وصنع 16 أخرى.