الفيحاء والفتح.. مواجهة الفرحة الغائبة

يسعى فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، وضيفه الفتح، إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يلتقيان، الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ويدخل الفيحاء بأسوأ سلسلة خلال الموسم الجاري، بعد ثماني جولات بلا فوز، خسر خلالها خمس مباريات أمام الاتفاق والأهلي والخلود والقادسية والهلال، وتعادل مع ضمك والرياض والحزم، وكان آخر انتصار له أمام الأخدود في الجولة الثامنة.

في المقابل، تراجع الفتح في نتائجه، إذ لم يحقق الفوز في آخر جولتين، بخسارته أمام الخلود «5ـ2»، قبل أن يتعادل أمام النجمة «1ـ1»، ما يجعله يبحث عن انتصار يعيد توازنه في مراكز الوسط.

ويحتل الفيحاء المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني هزائم، فيما يأتي الفتح في المركز العاشر، بـ 21 نقطة من 6 انتصارات، وثلاثة تعادلات، و7 هزائم.