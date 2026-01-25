انطلاقة الهلال تقلق الرياض

يضع فريق الهلال الأول لكرة القدم نُصْب عينيه تمديد سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي إلى المباراة الـ 14 على التوالي، مُدعمًا بسجلِّ نتائجه السابقة أمام الرياض الذي يلتقيه، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 18، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة.

وتفتتح المباراة مشوار الفريقين في الدور الثاني من «روشن»، مثلما قصّت مواجهتهما ذهابًا انطلاقتهما في الدور الأول.

وفاز الهلال، متصدر الترتيب، في لقاء الدور الأول ضمن الجولة الافتتاحية بهدفين نظيفين أحرزهما المدافع متعب الحربي والجناح البرازيلي مالكوم فيليبي على ملعب «المملكة أرينا».

وكان ذلك اللقاء هو الخامس بين الطرفين في بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008.

ولم يخسر الهلال أي مواجهة من الخمس السابقة أمام منافسه، مُحقِّقًا 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد انتزعه الرياض في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وفاز «الأزرق» بنتائج متنوعة على الرياض، أكبرها 6ـ1 في المواجهة الأولى بينهما على صعيد «المحترفين» عام 2023.

وفي نسخة الدوري الجارية لم يخسر الهلال أي مباراة طيلة منافسات الدور الأول الذي تأجلت منه جولة واحدة.

وخرج الفريق من مبارياته الـ 13 الأخيرة فائزًا، وأحدثها أمام الفيحاء 4ـ1، ويسعى إلى متابعة أرقامه وتعزيز رصيده البالغ 44 نقطة، والحفاظ على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه.

وانتعشت كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بعودة جناحها وقائدها سالم الدوسري، بعد تعافيه من الإصابة.

على الجهة المقابلة، يعيش الرياض، شاغل المركز الـ 16 بـ 10 نقاط، وضعًا معكوسًا، بتسجيله 10 مباريات متتالية دون انتصار.

وبعد فوزه على الخلود في الجولة السادسة، خسر الفريق 6 مباريات، وتعادل 4 مرات، آخرها أمام الأخدود 2ـ2 خلال الجولة الماضية.

ويفتقد الفريق جهود مدافعه محمد الخيبري بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وسيحاول مدربه الأوروجوياني دانييل كارينيو البحث عن بديل له.

ويقود كارينيو الدفة الفنية للفريق العاصمي منذ 8 مباريات، ولم يحقق سوى نقطتين من أصل 24 متاحة، ويبحث عن تنفيس الضغط الذي يعاني منه عبر انتزاع نتيجة إيجابية أمام العملاق الهلالي.