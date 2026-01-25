اجتماع يدرس ملفات الاتحاد في الرياض

يجتمع مسؤولو نادي الاتحاد، الأحد، في الرياض مع ممثلي رابطة دوري المحترفين السعودي ولجنة الاستقطابات من أجل بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقطب الجداوي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتحرك فيه إدارة النادي على أكثر من صعيد من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الشتوية الجارية التي تغلق في 2 فبراير المقبل.

ووفقًا للمصدر ذاته، تفكر إدارة الاتحاد في استقطاب لاعب مواليد في خط المقدمة، في الوقت الذي تدرس فيه عدة سيناريوهات محتملة تتيح تسجيل لاعب جديد.

وكانت «الرياضية» ذكرت، في 2 يناير الجاري، أن الإدارة الرياضية في النادي الجداوي تواجه صعوبة في حال قررت تغيير سيميتش، لاعب المواليد في الفريق الأول، والتعاقد مع مهاجم مواليد بديل، بسبب لوائح الاتحاد الدولي «فيفا»، التي تمنع مشاركة اللاعب مع ثلاثة أندية في موسم واحد.

وكان سيميتش قد شارك خلال الموسم الجاري مع أندرلخت البلجيكي، قبل انضمامه إلى الاتحاد، ما يحد من إمكانية انتقاله والمشاركة مع نادٍ ثالث.

ويستطيع الاتحاد إعارة اللاعب أو انتقاله إلى دوري يبدأ في يناير بحال حصل على عرض، أو انتقاله إلى نادٍ يكتفي معه بالتدريبات دون المشاركة الرسمية في المباريات.

وأعلن اتحاد جدة، 13 سبتمبر العام الماضي، عن إتمام صفقة سيميتش بعقد يمتد حتى عام 2029 من أندرلخت البلجيكي، ولعب معه سبع مباريات، خمس منها في دوري أبطال آسيا للنخبة وواحدة في دوري روشن وأخرى في كأس الملك.

وكان الاتحاد طلب الحصول على خدمات محمد كنو متوسط ميدان الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» .

وبيّن الحساب، أن الطلب الاتحادي جاء شفيهًا بعد عرض شفهي من جانب الهلال لاستعارة عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، حتى نهاية الموسم.

وأشار حساب «الرياضية ـ عاجل» إلى أن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ومحمد كنو البالغ من العمر 31 عامًا انضم إلى الهلال 2017 قادمًا من الاتفاق ويرتبط مع القطب العاصمي بعقد حتى 2027.

وفي الموسم الجاري، شارك كنو في 21 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

كما تدرس إدارة الاتحاد ونظيرتها في الشباب صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الفرنسي موسى ديابي، والبلجيكي يانيك كاراسكو ، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، السبت.

ونقل الحساب أن الإدارتين تنتظران موافقة اللاعبين على الصفقة التبادلية.

وانضم الجناح الفرنسي إلى الاتحاد صيف 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2029.

ولعب ديابي«26 عامًا» مع الاتحاد 51 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، وأسهم في 27.

وفي المقابل، انتقل كاراسكو «32 عامًا» إلى الشباب قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، في سبتمبر 2024، ولعب مع الأبيض العاصمي 66 مباراة، أسهم خلالها في تسجيل 23 هدفًا، وصنع 16.