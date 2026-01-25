«عضلات البطن» تحرم منشيك من مثله الأعلى

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لاعب التنس، الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد انسحاب منافسه التشيكي ياكوب منشيك للإصابة، وفقًا لما أعلنه المنظمون، الأحد.

وكان من المقرر انطلاق المباراة بين بطل أستراليا 10 مرات، والنجم التشيكي صاحب الـ20 عامًا على الملعب الرئيس في الفترة المسائية، الإثنين.

وقال منشيك في تصريحات نقلها منظمو البطولة :«قرار مؤسف عليّ اتخاذه، بعد المباراتين الأخيرتين، شعرت بألم متزايد والمشكلة تقع في الجانب الأيسر من عضلات البطن، دخول الملعب الإثنين سيكون مخاطرة كبيرة جدًا بالنسبة لي في الأسابيع المقبلة، ولمشاركتي في البطولات المقبلة، ولصحتي بكل بساطة».

وأضاف اللاعب التشيكي :«حقيقة أن مباراتي في ثمن النهائي كانت ضد نوفاك على ملعب «رود لايفر أرينا» تجعل هذه الإصابة أكثر إحباطًا، بالطبع أشعر بحزن شديد لعدم نزولي إلى الملعب لمواجهة مثلي الأعلى، أعظم لاعب في التاريخ، بلوغ ثمن النهائي والأسبوع الثاني من بطولة جراند سلام للمرة الأولى، هو أمر لن أنساه أبدًا».

ويشارك منشيك هذا العام في ملبورن في تاسع جراند سلام يخوض غمارها في مسيرته، علمًا أنه لم يسبق له تجاوز الدور الثالث قبل ذلك.

ويواجه ديوكوفيتش، الأول عالميًا سابقًا، والرابع راهنًا، الأربعاء المقبل في ربع النهائي الفائز بين الإيطالي لورنتسو موسيتي، والأمريكي تايلور فريتز.

يُذكر أن منشيك تغلب على ديوكوفيتش في المباراة النهائية بنتيجة 7ـ6 «7ـ4»، 7ـ6 «7ـ4» ليفوز بلقب فردي الرجال في بطولة ميامي المفتوحة للتنس 2025. إذ يُعد أول لقب له في جولة رابطة محترفي التنس.