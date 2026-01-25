109 متسابقين في رالي باها حائل

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الجديدة من الرالي، والتي شهدت تسجيل 109 مشاركين من المتسابقين المحليين والدوليين بمختلف الفئات.

وأوضحت اللجنة عبر بيان صحافي، الأحد، أن هذه القائمة تُعد قائمة أولية للمسجلين في الرالي، وتسبق مراحل التدقيق الإداري، والفحص الفني المعتمدة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها دوليًا، إذ سيتم الأربعاء المقبل، بدءًا من الـ08:00 صباحًا، وحتى الـ07:00 مساءً، اعتماد القائمة النهائية للمشاركين بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية والفنية قبل انطلاق المرحلة الأولى صباح الخميس.

وتعكس القائمة المبدئية تنوعًا لافتًا في المشاركات، إذ تضم نخبة من أبطال الراليات من داخل السعودية إلى جانب أبرز الأسماء من مختلف دول العالم، منهم، السعودي يزيد الراجحي، القطري ناصر العطية، الياباني أكيرا ميورا، البرتغالي فرانسيسكو بارّيتو.

وفي الجانب المحلي والخليجي يُشارك، السعوديون فارس الشمري، عبد العزيز اليعيش، وأحمد مضحي، وعلى صعيد الدراجات النارية يشارك الإماراتي محمد البلوشي.

وتشمل المشاركات مختلف الفئات المعتمدة في رالي الباها، بما في ذلك فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، وسجلت القائمة 40 مشاركًا في المركبات الدولية، أما في مركبات الفئة المحلية فـ 33 مشاركًا، و39 مشاركًا في فئة الدراجات.

وأكدت اللجنة المنظمة أن العمل جارٍ على استكمال كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لضمان تنظيم نسخة ناجحة من الرالي، تواكب المعايير الدولية، وتقدم تجربة جديدة للمتسابقين والجماهير.

يُذكر أن رالي باها حائل تويوتا الدولي يُنظم من قبل هيئة تطوير منطقة حائل، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.