مركز التحكيم يتبادل الخبرات مع الهيئة الخليجية

وقّع مركز التحكيم الرياضي السعودي، مذكرة تفاهم مع هيئة التحكيم الخليجي، الأحد، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تسوية المنازعات الرياضية.

ووفق بيان لمركز التحكيم الرياضي السعودي على منصة «إكس»، وقع الاتفاقية من جانبه، الدكتور محمد باصم، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب المركز الخليجي عبد العزيز العنزي، عضو مجلس الأمناء بهيئة التحكيم الخليجي.

وتهدف المذكرة، إلى وضع إطار عام للتعاون الفني والقانوني، والتدريبي، بين الطرفين في مجال تسوية المنازعات الرياضية، يشمل تبادل الخبرات، وتنمية القدرات، وبناء الكفاءات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم الرياضي والارتقاء بممارسات تسوية النزاعات الرياضية وفق أفضل المعايير المهنية.

وأكد الطرفان، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الخليجية في مجال التحكيم الرياضي، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في دعم واستقرار المنظومة الرياضية في المنطقة.

ويعد مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية، والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم والوساطة.