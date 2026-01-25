من هو «أوكي ريسينج» بطل العالم في جدة؟

تأسس فريق «أوكي ريسينج تيم» المتوج، السبت، بكأس المركز الأول في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 في جدة، عام 2023 بقيادة أيقونة الموسيقى العالمية ستيف أوكي.

وليست هذه المرة الأولى التي يفوز فيها «أوكي رسينج» في جدة، إذ سبق للفريق ذاته التتويج أيضًا في منافسات جدة خلال العام الماضي.

ويعد ستيفن أوكي من أشهر الموسيقيين في العالم، وهو دي جي ومنتج موسيقي ومؤلف أغان، من أصول يابانية آسيوية، وُلد عام 1977، قبل أن يصبح من أفضل صناع الموسيقى عالميًا خاصة في موسيقى «الهاوس والإلكتريك».

وورث ستيفن أوكي حب سباقات الزوارق من والده الذي شارك في هذه التحديات، طوال ثمانينيات القرن الماضي.

ويتكون فريق «أوكي رسينج تيم» من سائقين هما: المتسابق الإسباني داني كلوز، والجامايكية سارة ميسير.

وبدأت السائقة ميسير مسيرتها الدولية في رياضة السيارات في 8 يونيو 2022، حيث شاركت في بطولة كأس جي تي، كما شاركت في الجولة الرابعة في حلبة أولتون بارك، وهي تتنافس كجزء من فريق فورمولا وومان التابع لفريق مكلارين في بطولة كأس جي تي البريطانية.

أما السائق داني كلوز فهو سائق سيارات محترف ذو خبرة واسعة في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد وسباقات التحمل، بما في ذلك الفورمولا 1، وجي بي 2، وغيرها من سباقات التحمل. وانضم الإسباني إلى فريق E1 قادمًا من فريق سيرجيو بيريز في الموسم الثاني من بطولة E1، وقاد الفريق للفوز في أول مشاركة له في جدة، محققًا الفوز في جميع سباقاته.

وبدأت سلسلة سباقات بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 للمرة الأولى عام 2020.