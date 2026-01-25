آل خليفة: قدرات السعودية استثنائية

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تحول السعودية إلى وجهة رياضية عالمية رائدة بقدرات استثنائية في استضافة الأحداث الكبرى، بعد ختام بطولة آسيا تحت 23 عامًا، المنظمة في الرياض وجدة.

وقدّم آل خليفة عبر تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على دعمه الثابت، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع اقتراب استضافة السعودية لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 وكأس آسيا.

كما هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي منتخب اليابان عقب تتويجه بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه على الصين بأربعة أهداف دون رد، السبت، في المباراة النهائية التي استضافتها جدة.

وأثنى آل خليفة على المستوى الفني العالي الذي أظهره طرفا المباراة النهائية، مبينًا أن هذا الإنجاز التاريخي لليابان، كأول منتخب يدافع عن لقبه بنجاح، يعكس قوة أنظمة تطوير الشباب في القارة الآسيوية، ويسهم في إلهام جيل جديد من اللاعبين.