النصر.. خسارة وحيدة في افتتاحيات الثاني

يملك فريق النصر الأول لكرة القدم، سجلًا مميزًا في مبارياته الافتتاحية ضمن الدور الثاني من دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، بعد أن خاض 17 مواجهة في الجولات الافتتاحية، حقق خلالها 10 انتصارات و6 تعادلات، مقابل خسارة وحيدة تعود إلى موسم 2008ـ2009 أمام الأهلي بنتيجة 2ـ1.

وخلال المواسم الأربعة الأخيرة، نجح الفريق الأصفر في تحقيق الفوز في جميع مبارياته الافتتاحية، بداية من موسم 2021ـ2022 أمام ضمك، ثم الوحدة، فالاتفاق، وأخيرًا الرائد في موسم 2024ـ2025.

وفي المقابل، شهدت الفترة من 2017ـ2018 حتى 2020ـ2021 سلسلة من التعادلات في افتتاح مباريات النصر، أمام الفيصلي مرتين، ثم ضمك، فالفتح.

ويبدأ النصر مشوار الدور الثاني من الموسم الجاري بمواجهة التعاون، الإثنين، على ملعب «الأول بارك»، في مواجهة تُعد الأولى بين الفريقين كافتتاحية للقسم الثاني في تاريخ دوري المحترفين.