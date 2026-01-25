يوفنتوس يلوّح بالثأر أمام نابولي

يدخل فريق نابولي الأول لكرة القدم مواجهته الـ160 أمام مضيفه يوفنتوس، الأحد، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعبه في تورينو، يستقبل يوفنتوس خامس الترتيب برصيد 39 نقطة نابولي الثالث برصيد 43، في إطار البحث عن رد الاعتبار أمام نابولي الذي أسقطه ست مرات في المواجهات التسع الأخيرة بينهما في الدوري مقابل تعادلين وانتصار واحد فقط.

وتلقى فريق المدرب لوتشانو سباليتي خسارة أولى في الجولة الماضية أمام كالياري «0ـ1»، كسر من خلالها سلسلة إيجابية استمرت ست مباريات تواليًا من دون هزيمة «خمسة انتصارات وتعادل واحد».

واستعاد يوفنتوس توازنه قاريًا بانتصار على بنفيكا البرتغالي 2ـ0 الأربعاء، حاجزًا على الأقل مقعدًا في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال قبل مواجهة مضيفه موناكو الفرنسي في الجولة الأخيرة.

ولا يعاني سباليتي في مواجهة فريقه السابق الذي قاده إلى لقب الدوري في 2023، من غيابات مؤثرة، وسيجدد اعتماده على ترسانة هجومية قوامها الفرنسي كيفرين تورام والتركي كينان يلديز والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو والكندي جوناثان ديفيد.

على الطرف الآخر، صحيح أن نابولي لم يخسر في آخر ست مباريات في الدوري، لكنه خرج متعادلًا في ثلاث منها، ليجد نفسه مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الصدارة.

ويعاني مدربه أنتونيو كونتي في مواجهة فريقه الأسبق من غياب الجناح ماتيو بوليتانو والمدافع الكوسوفي أمير رحماني للإصابة، إضافة إلى استمرار غياب البلجيكي كيفن دي بروين للسبب نفسه.

وفي حال فشل في العودة بالنقاط الثلاث إلى الجنوب، قد تصبح مهمة الحفاظ على اللقب شبه مستحيلة، وقد يصبح احتلال مركز مؤهل إلى دوري الأبطال مهددًا بشكل حقيقي.

وكان إنتر ميلان قلب تأخره بهدفين ليهزم ضيفه بيزا المتعثر 6ـ2، الجمعة، ليعزز صدارته للدوري برصيد 52 نقطة، متقدمًا بست نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني الذي يواجه روما، الأحد.