كارينيو أمام الهلال.. سقوط بالتسعة و3 انتصارات

يخوض الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، المواجهة الـ 13 أمام خصمه الهلال، الأحد، ضمن الجولة الـ 18 في دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

وقاد كارينيو من قبل النصر، الشباب، الوحدة، والحزم، قبل قيادته الرياض.

وواجه كارينيو الهلال في 12 مباراة سابقة بجميع المسابقات، حقق خلالها 3 انتصارات، وخسرت فرقه 7، إضافة إلى تعادلين.

وسجلت فرق كارينيو 16 هدفًا، بينما سجل لاعبو الهلال 34.

وبدأ كارينيو مواجهاته ضد الهلال بانتصار في ديربي الرياض، حين قاد النصر لتحقيق الفوز على غريمه التاريخي بهدف محمد السهلاوي، في الجولة الـ 18 من دوري المحترفين موسم 2012ـ2013.

وخسر كارينيو مع النصر أمام الهلال في نهائي كأس ولي العهد، موسم 2012ـ2013، بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1ـ1، قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز في الديربي مع النصر على الهلال بنتيجة 2ـ1 دوريًا، في موسم 2013ـ2014.

وقاد كارينيو فريق النصر لتحقيق لقب كأس ولي العهد في موسم 2013ـ2014، بعد الفوز في النهائي على الهلال بنتيجة 2ـ1، قبل أن يخسر أمام الهلال في مسابقة الدوري بنتيجة 3ـ4، ضمن منافسات الجولة 23.

ومنذ رحيله عن تدريب النصر، لم يحقق كارينيو أي فوز ضد الهلال مع بقية الفرق التي دربها، إذ قاد الشباب للتعادل مع الهلال دوريًا بنتيجة 1ـ1، قبل أن يخسر مواجهة الدور الثاني بنتيجة 1ـ2، موسم 2017ـ2018.

وخسر كارينيو مع الوحدة مرتين أمام الهلال، حين انهزم بنتيجة 1ـ3 دوريًا في موسم 2019ـ2020، ثم خسر بنتيجة 1ـ4 في الموسم الماضي مع الفريق ذاته، بينما انتهت مواجهة الدور الثاني بين الهلال والوحدة بالتعادل الإيجابي 1ـ1 في الجولة 33.

وتعرض كارينيو لأكبر هزائمه أمام الهلال، حين كان يقود الحزم في موسم 2023ـ2024، حيث خسر فريقه بنتيجة 0ـ9، ضمن الجولة 14، كما خسر بثلاثية نظيفة أمام الهلال في الموسم ذاته، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الملك.