كاريك يواجه أرسنال بذكريات 12 فوزا

يستعد الإنجليزي مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، إلى المواجهة 25 أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الممتاز، الأحد، لكن هذه المرة من على خط التماس.

وقاد مايكل كاريك فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق فوز كبير في الجولة الماضية على حساب جاره مانشستر سيتي في الديربي، حين انتصر اليونايتد بهدفين دون رد، على ملعب الأولد ترافورد.

ولا يملك كاريك تجربة كبيرة في عالم التدريب، إذ قاد اليونايتد هذا الموسم بشكل مفاجئ، بعد إقالة البرتغالي روبين أموريم من منصبه لسوء النتائج، وحصل على هذه الفرصة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبخلاف رحلته التدريبية، يملك مايكل كاريك مسيرة كبيرة لاعبًا، وواجه مع «الشياطين الحمر» منافسه أرسنال في 24 مواجهة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، حقق خلالها 12 فوزًا وتعادل 5 إضافة إلى 7 هزائم.

ولم يسجل كاريك أي هدف كلاعب في شباك أرسنال، لكنه أسهم في صناعة 4 أهداف بقميص اليونايتد سواء في البطولات المحلية أو مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتألق كاريك بشكل لافت مع اليونايتد حين واجه أرسنال، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، إذ صنع هدف الفوز في مواجهة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 1ـ0، قبل أن يتفوق اليونايتد في الإياب بنتيجة 2ـ0، ويصعد إلى النهائي بفضل الفوز بنتيجة 3ـ0 في مجموع المباراتين.

وبعيدًا عن الأبطال، لعب مايكل كاريك 20 مباراة ضد أرسنال في بطولة «البريميرليج»، كانت مساهمته الأكبر في موسم 2009ـ2010، حين صنع هدفين في انتصار اليونايتد بنتيجة 3ـ1، ضمن مواجهات الجولة 24.

وخلال 20 مباراة في «البريميرليج» مع اليونايتد ضد أرسنال، فاز كاريك في 9 مباريات وخسر 6، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين، حين كان يشارك كاريك في هذه القمم.

وفي بطولة كأس إنجلترا، لعب كاريك بقميص اليونايتد مباراتين ضد أرسنال، فاز في مباراة برباعية نظيفة عام 2008، وخسر الأخرى بنتيجة 1ـ2 عام 2015، دون أن يسجل أو يصنع في المباراتين.