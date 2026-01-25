النصر يرفض عرضي نيوم والأهلي

رفضت إدارة نادي النصر، عرضين من ناديي الأهلي ونيوم، من أجل استعارة سالم النجدي ظهير أيسر فريقها الأول لكرة القدم، نظير ضعف المبلغ المالي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة الأصفر العاصمي، اتفقت مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، على بقاء اللاعب، ما لم يكن هناك عرض مالي مجدٍ بالإعارة أو بيع العقد.

وكانت «الرياضية» ذكرت 22 يناير الجاري، أن إدارة النادي الأهلي، تستهدف التعاقد مع النجدي، للانتقال في الفترة الشتوية الجارية حاليًا، بعد إعارة عبد الإله الخيبري إلى الرياض.

وبدأ النجدي «22 عامًا» مشواره الاحترافي في نادي الفتح، وارتدى قميصه في 46 مباراة، قبل التعاقد مع النصر في 15 أغسطس 2024.

ولعب النجدي الموسم الجاري بالقميص الأصفر 8 مباريات بمجموع 205 دقائق.