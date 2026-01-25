كونسيساو يسترد الشنقيطي قبل الأخدود

استرد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن قبل مواجهة الأخدود، الإثنين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واضطر كونسيساو، إلى استبدال الشنقيطي بين شوطي مباراة القادسية، التي خسرها الخميس 1ـ2، ضمن الجولة الـ 17 في الدمام، إلا أنه دخل التدريبات، السبت، بعد تجاوزه الفحوص الطبية.

وفي 4 يناير الجاري، سجل الشنقيطي هدفه السادس بقميص «النمور» والخامس عبر مشاركاته في دوري روشن السعودي أمام التعاون، ضمن الجولة الـ 13.

ولعب الظهير 155 مباراة مع الاتحاد، محليًا وآسيويًا، وأسهم في 25 هدفًا، بواقع سبعة سجلها، و19 صنعها، بحسب بياناته على موقع «ترانسفير ماركت».

وانضم صاحب الـ 26 عامًا إلى الاتحاد أواخر 2018 قادمًا من أحد.

ويدخل الاتحاد مواجهة الأخدود، الإثنين، في المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن انتصر في ثماني مباريات، وخسر خمسًا، وتعادل ثلاثًا.