جيسوس: 3 وراء الخسائر.. والحمدان خارج النصر

وصف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة التعاون بالصعبة، حين يلتقيه على ملعب «الأول بارك» في الرياض الإثنين، في ختام الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس خلال حضوره في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة الأحد:«نلعب أمام التعاون الإثنين، وسبقها استعداد جيد على الرغم من قوة المنافس، الذي سيدافع أمامنا بشكل جيد، ونعلم أنها مواجهة صعبة، لكننا سنحرص على الخروج بالنقاط الثلاث، ومواصلة اللحاق بالمتصدر فريق الهلال».

وأضاف:«لا أريد الحديث بكلمة لو، لكن الأهم أن يكون النصر قريبًا من الصدارة، تفكيرنا حاليًا منصب على اللحاق بالمتصدر، وكما تعرفون، النصر خلال الموسم الأخيرة يبتعد عن الصدارة بـ14-16 نقطة، واليوم نريد الدفع بكل قوة للحاق بالهلال».

وحول استقبال الفريق أهدافًا بعد الجولة العاشرة قال:«هذا الأمر صحيح، نعم استقبلنا أقل عدد من الأهداف حتى الجولة العاشرة، لكننا تأثرنا بعدها بإصابة الفرنسي محمد سيماكان وأيمن يحيى وعبد الإله العمري، وحينما فقدناهم حدث خلل أثر على مردودنا داخل المستطيل الأخضر، خسرنا ثلاث مباريات، وفزنا في مباراتين، وأثناء فوزنا بدأ مردودنا يتحسن، الآن عاد سيماكان والعمري، وسعيد جدًا بعودة السنغالي ساديو ماني وبروزه في بطولة أمم إفريقيا وتحقيق اللقب القاري»..

وعن ارتباط النصر بالتعاقد مع العراقي حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان مهاجم الهلال قال:« العراقي حيدر، لاعب صغير في السن ولم يتجاوز الـ 21 عامًا، له مستقبل في النصر، ويستطيع خدمة النادي مستقبلًا، حاله حال عبد الرحمن سفياني وعبد الملك الجابر، أما الحمدان، فهو دولي ولاعب جيد، لكن لا علاقة له بالنصر حاليًا، ولكنه جيد للغاية وأعرفه».

وتطرق جيسوس لجماهير النصر وقال:«كانوا حاضرين في المواجهتين الأخيرتين، خاصة في أبها، وصدمني حضورهم، وصدمة إيجابية، الإثنين سنحتاجهم، ونريدهم في المدرجات لكي نكمل المنافسة».

واختتم جيسوس حديثه، ردًا على التصريح السابق الذي أدلى به أثناء المعسكر الإعدادي في البرتغال وإيمانه بمشروع النادي وقال: «سأعيد ما قلته، ما أرغب فيه شيء والواقع شيء آخر، أنا معتاد أنه حينما أرغب بشيء أتحدث مع الرئيس وبعدها يلبي، الآن نتباحث مع سيماو وسيميدو، وبعدها نرى القرار المتخذ في النهاية».