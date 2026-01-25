بـ100 ميدالية.. «الووشو كونج فو» تختتم المنافسات

اختتمت منافسات بطولة «الووشو كونج فو»، التي جرت في الرياض العاصمة السعودية، السبت، بمشاركة لاعبين سعوديين.

وشهدت البطولة تتويج 50 لاعبًا ولاعبة بالميداليات الذهبية، إضافة إلى 50 ميدالية فضية وبرونزية، بعد منافسات شملت جميع المراحل العمرية لفئتي الرجال والسيدات.

وعلى مستوى ترتيب الأندية، تُوّج نادي «سما المواهب» بالمركز الأول في الترتيب العام، فيما حل نادي «بلاك تايجر» ثانيًا، وجاء نادي «كليفر» في المركز الثالث، بعد منافسات قوية امتدت على مدار أيام البطولة.

وفي ختام البطولة، جرى تكريم 18 حكمًا سعوديًّا وفنيًّا شاركوا في إدارة النزالات والإشراف الفني، تقديرًا لدورهم في إنجاح البطولة وتنظيمها وفق الأنظمة المعتمدة، كما تم تكريم رعاة البطولة نظير دعمهم ومساهمتهم في تنظيم الحدث وإخراجه بالصورة المأمولة.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المستمرة لتطوير رياضة «الووشو كونج فو» في السعودية، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على التمثيل في المحافل الإقليمية والدولية.