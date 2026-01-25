القحطاني يقترب من الدرعية

اقترب حسين القحطاني، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى فريق الدرعية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارتي الناديين تعملان على إنهاء بعض الأمور البسيطة لإتمام الصفقة، بعد أن بات اللاعب خارج حسابات القادسية بدءًا من مواجهة النجمة الليلة.

وتعاقد القادسية مع القحطاني في صيف 2024، قادمًا من الشباب، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى 2027، بعد أن بدأ مسيرته في الفئات السنية في الهلال، والفيصلي.

وفي حال انتهت الصفقة، سيكون الدرعية «درجة أولى»، النادي الخامس الذي يرتدي قميصه القحطاني، والذي لعب بقميص القادسية الموسم الجاري في 4 مباريات بمجموع يصل 56 دقيقة فقط.