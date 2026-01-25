وهبي يستقيل من إدارة مؤسسة النصر

قدّم زياد وهبي، عضو مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في نادي النصر، استقالته رسميًا من منصبه، الأحد، دون الكشف عن الأسباب، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وانضم وهبي إلى الأعضاء الذهبيين في النادي عام 2021.

وتشكّل مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة غير الربحية في أغسطس الماضي، ويترأسه عبد الله الماجد، رئيس النادي.

وقبل انطلاق الجولة 18 من دوري روشن السعودي، يحتل فريق النصر الأول لكرة القدم المرتبة الثانية برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.