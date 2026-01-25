ساسوولو يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق ساسوولو الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى طريق الانتصارت من جديد بتخطيه ضيفه كريمونيزي 1ـ0، الأحد، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري المحلي.

ويدين فريق المدرب فابيو جروسو بطل العالم في 2006، بهذا الانتصار للاعبه الجامبي أليو فاديرا صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

ورفع ساسوولو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، محققًا انتصاره الأول بعد سلسلة سلبية من سبع مباريات عجاف تواليًا في الدوري الإيطالي، تخللها أربع هزائم، وثلاثة تعادلات.

كما حقق ساسوولو انتصاره الأول على كريمونيزي بعد خسارتين، وتعادل في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما ضمن كافة المسابقات.

في المقابل، تجمّد رصيد كريمونيزي عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر، وتواصلت سلسلته السلبية في الدوري بالغة ثماني مباريات تواليًا من دون انتصار وبواقع خمس هزائم وثلاثة تعادلات.

وضمن منافسات الدوري الإيطالي، يلعب لاحقًا أتالانتا وضيفه بارما، وجنوى وضيفه بولونيا، فيما يحل نابولي الثالث ضيفًا على يوفنتوس السادس، وتُختتم مواجهات الأحد بقمة بين روما الرابع وضيفه ميلان الثاني.