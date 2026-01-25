الاتفاق يغلق الشكوى.. ويجدول مستحقات روما

أغلقت إدارة نادي الاتفاق الشكوى المرفوعة من أحد اللاعبين الأجانب، وجدولة مستحقات نادي روما الإيطالي من صفقة جواو كوستا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي الشرقي، سارعت بسداد جزء من رواتب اللاعبين المتأخرة، بعد تحصيل بعض مستحقاتها لدى الرابطة وجهات أخرى، لكنها لن تتمكن من استخراج شهادة الكفاءة المالية بحسب المصدر نفسه.

وذكرت «الرياضية» 20 يناير الجاري، أن تأخر وصول المستحقات المالية لنادي الاتفاق تسبب في عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية لقيد اللاعبين، ما ضيّع فرصة التعاقد مع العراقي حيدر عبد الكريم بسبب عدم توفر السيولة.

ويحتل الاتفاق المرتبة السادسة برصيد 29 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات، والخسارة في 4، والتعادل في 5 مواجهات.