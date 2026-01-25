أتلتيكو مدريد يحقق الفوز الخامس تواليا

واصل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، سلسلة نتائجه الإيجابية ووصل إلى المباراة الخامسة تواليًا من دون خسارة في الدوري المحلي، بتخطيه ضيفه مايوركا 3ـ0 الأحد، ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

وحملت ثلاثية أتلتيكو توقيع السويدي ألكسندر سورلوث، وديفيد لوبيس، بالخطأ في مرمى فريقه، والبديل الأرجنتيني تياجو ألمادا.

ورفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وتابع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سلسلته الإيجابية في الدوري، وقوامها أربعة انتصارات وتعادل في آخر خمس مراحل.

كرّس أتلتيكو مدريد أفضليته على مايوركا في المواجهات المباشرة بينهما، بتحقيقه الانتصار السادس في آخر سبع مباريات جمعتهما في الدوري مقابل تعادل واحد.

وفي الدقيقة 22، سدد ماركوس يورنتي بيمناه كرة من على مشارف منطقة الجزاء، تصّدى لها الحارس الضيف ليو رومان، لكن سورلوث تابعها بيسراه إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة.

وبعد سلسلة من التمريرات، وصلت الكرة إلى يورنتي على الجهة اليمنى، فلعب عرضية حاول أحد لاعبي مايوركا تشتيتها، غير أنها ارتدت من وجه لوبيس وتحولت بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه.

ووقع ألمادا على الهدف الثالث بأجمل طريقة ممكنة، بعدما استلم الكرة على الجهة اليسرى داخل المنطقة، وانطلق نحو العمق مراوغًا أكثر من لاعب، قبل تسديده الكرة من مسافة قريبة في سقف الشباك.