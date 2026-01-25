النصر يُبعد أنجيلو وعبد الكريم.. ويستعيد العقيدي وماني والعمري

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، من قائمة مباراة التعاون، التي يحتضنها ملعب «الأول بارك»، مساء الإثنين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا لمصادر «الرياضية»، اضطر جيسوس إلى إبعاد جابرييل بعد اختياره ثمانية أجانب آخرين، من بينهم البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والسنغالي ساديو ماني، الجناح العائد إلى الفريق بعد الفوز مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا.

وللسبب ذاته، لا تشمل القائمة، المؤلَّفة من 20 لاعبًا، اسمي الجناح البرازيلي ويسلي تيكسيرا، والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، المنضم أخيرًا من نادي الزوراء في بلده، فيما تُبعِد الإصابة أيمن يحيى.

واستدعى جيسوس للمباراة بينتو، ونواف العقيدي، العائد من إيقافٍ لمباراتين، والإسباني إينيجو مارتينيز، ونواف بوشل، وسلطان الغنام، والفرنسي محمد سيماكان، ونادر الشراري، وعبد الإله العمري، العائد من الإصابة، وسعد الناصر، وسالم النجدي، وعبد الله الخيبري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعلي الحسن، وعبد الرحمن غريب، وماني، والفرنسي كينجسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليش، وهارون كمارا، ومحمد مران، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الكتيبة الصفراء.

وأشرك جيسوس لاعبه أنجيلو في جميع مواجهات الفريق، على مختلف الأصعدة، الموسم الجاري، باستثناء الـ «كلاسيكو» ضد الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة، وأبعده حينها بسبب الاعتماد على ثمانية أجانب آخرين. وبعد أربعة أشهر، يضطر الجهاز الفني، للسبب ذاته، إلى إخراج البرازيلي من حساباته.

ورجَّحت المصادر إشراك بينتو أساسيًّا أمام التعاون، بعد الاعتماد عليه ضد الشباب وضمك، ضمن الجولتين الماضيتين، في ظل غياب العقيدي عنهما بسبب تلقيه بطاقةً حمراء أمام الهلال، في «ديربي» الرياض لحساب الجولة الـ 15.

وقبل الجولة الـ 18، كان النصر في المركز الثاني برصيد 37 نقطةً، والتعاون في الخامس بـ 35 نقطةً.