برشلونة يستعيد الصدارة بثلاثية أوبييدو

استغل فريق برشلونة الأول لكرة القدم خطأين ​دفاعيين فادحين من ضيفه ريال أوبييدو، متذيل الترتيب، في طريقه للفوز عليه 3ـ0، الأحد، ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى ‌الإسباني.

وبفضل ‌أهداف داني ‌أولمو، ⁠ورافينيا، ​ولامين ‌يامال الذي هزَّ الشباك بتسديدةٍ مقصيةٍ مزدوجةٍ، ارتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى 52 نقطةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ أمام ريال مدريد، ثاني الترتيب، ⁠بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث ‌بـ 44 نقطةً.

وواجه ‍برشلونة ‍صعوبةً في هز شباك ‍أوبييدو النشيط حتى تمكَّن أخيرًا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 52 عندما استغلَّ أولمو خطأ ​دفاعيًّا، ليضع الكرة في الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط، تفاقمت ⁠معاناة أوبييدو، إذ أخطأ المدافع ديفيد كوستاس في تمريرةٍ خلفيةٍ، فاعترضها رافينيا قبل أن يسددها بهدوءٍ فوق الحارس المندفع، ليضاعف تقدم برشلونة.

واختتم يامال التسجيل في الدقيقة 73 بتسديدةٍ مقصيةٍ مزدوجةٍ رائعةٍ من تمريرةٍ عرضيةٍ، ‌لعبها أولمو داخل منطقة الجزاء.