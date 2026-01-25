الفيصل يرأس الوفد السعودي في «عمومية الآسيوي»

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفد السعودية المشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ46 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يعقد الإثين، في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

ويضم الوفد السعودي المشارك في الاجتماع كلاً من الأمير الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتستعرض الجمعية العمومية تقارير اللجان المنظمة لكلٍ من دورة الألعاب الآسيوية العشرين« ناجويا »، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية « سانيا»، إضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية «الرياض 2026م».

وتشهد الجمعية، انتخاب رئيس جديد للمجلس الأولمبي الآسيوي، في ظل ترشح الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لهذا المنصب.