في يناير.. كينيونيس يسجل 10 أهداف

سجل المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، خلال يناير، عشرة أهداف، بعد إحرازه هدف فريقه في شباك النجمة، الأحد، ضمن مباريات دوري روشن لحساب الجولة 18، ليصل إلى هدفه الـ16 خلال الموسم الجاري، ويعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، قبل مواجهة الأخير أمام التعاون، الإثنين.

وخلال مباريات يناير، سجّل كينيونيس هدفًا في مرمى كل من الشباب والرياض والنصر، قبل أن يحرز ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الفيحاء، ثم أضاف هدفًا في مواجهة الحزم، وهدفيْن أمام الاتحاد.

وتكشف الأرقام الحالية لسباق الهدافين تقاربًا كبيرًا بين أبرز مهاجمي الدوري، إذ يتصدر كل من كريستيانو رونالدو، قائد النصر، والمكسيكي كينيونيس «16 هدفًا» المشهد، يليهما الإنجليزي إيفان توني، محترف الأهلي «15 هدفًا»، ثم الكولومبي روجر مارتينيز، لاعب التعاون «14 هدفًا»، فيما يتساوى البرتغالي جواو فيليش، من النصر، والنرويجي جوشوا كينج، الخليج، بـ 13 هدفًا لكل منهما.