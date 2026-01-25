تحدي ESL السعودي.. 20 ألف دولار.. ومشاركة Overwatch2

أعلنت مجموعة ESL FACEIT Group عن المراحل النهائية لتحدّي ESL السعودي 2026، في خطوة لدعم تطوير المواهب، وتعزيز المنافسات الاحترافية، وترسيخ مكانة السعودية مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبحسب البيان، يُتيح الحدث للاعبين المحليين فرصة المشاركة في منافسات احترافية، إذ انطلقت المرحلة الأولى من التصفيات عبر الإنترنت يومي 23 و24 يناير، بمشاركة لاعبي Overwatch 2، على أن تُختتم البطولة بالنهائيات المباشرة، 30 يناير، وتتنافس أفضل الفرق السعودية لاستعراض مهاراتها واستراتيجياتها، وإبراز قوة المنافسة على المستوى الوطني.

ويأتي التحدّي ضمن جهود تشجيع التميز في مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية المتنامي في السعودية، من خلال جائزة مالية إجمالية تصل إلى 20 ألف دولار، تقدّم حوافز للمواهب الصاعدة في هذا القطاع.

ويشارك في الحدث فريق Twisted Minds، حامل لقب النسخة السابقة، الذي يواجه فرق Kurohana وNewgens وLunar Crew، وتتأهل ثلاثة فرق فقط إلى مرحلة النهائيات، التي تنظم 30 يناير في استوديوهات EFG.