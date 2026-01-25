يونايتد يهز صدارة أرسنال في عقر داره

استمر فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم في عروضه القوية منذ تولي مايكل كاريك قيادته مؤقتًا خلفًا للبرتغالي روبن أموريم، وهزم أرسنال المتصدر بنتيجة 3ـ2 في عقر داره، الأحد، ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع متصدرًا السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما كان في الأمس القريب يعيش وضعًا مقلقًا دفع ثمنه أموريم بالرحيل.

أما أرسنال، فتجمّد رصيده عند 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن كل من مانشستر سيتي الثاني، وأستون فيلا الثالث، الفائز في وقت سابق على مضيفه نيوكاسل 2ـ0.

تقدم أرسنال عند الدقيقة 29 بهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه. غير أن خطأ فادحًا ⁠من مارتن زوبيميندي عند الدقيقة 37 منح مانشستر يونايتد ‌فرصة التعادل، بعدما مرر لاعب الوسط الإسباني الكرة مباشرة إلى برايان مبويمو، الذي أنهاها بطريقة رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 50، سدد دورجو كرة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، مانحًا يونايتد التقدم، قبل ​أن ينجح البديل ميكل ميرينو في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة ⁠84.

لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبعد ثلاث دقائق فقط، أطلق كونيا تسديدة مذهلة من مسافة 25 مترًا هزت الشباك، لتشعل فرحة جماهير الفريق الزائر.

وبهذه الخسارة، فشل أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة من 23 مباراة، مقابل 46 نقطة لكل من مانشستر سيتي وأستون ‌فيلا، بينما ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة.