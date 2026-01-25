الرئيسية / الصورة .. قصة

استعادة الصدارة

2026.01.25 | 10:31 pm
استعاد فريق برشلونة الأول لكرة القدم صدارة الدوري الإسباني بفوزه 3ـ0 على ريال أوبييدو، وجاء ذلك بعد 24 ساعة من اعتلاء غريمه ريال مدريد القمة، الأحد. (وكالات) استعادة الصدارة

