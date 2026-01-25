أمام الهلال.. بايش ينهي غياب الأهداف

دشّن العراقي إبراهيم بايش، لاعب وسط فريق الرياض الأول لكرة القدم، رصيده من أهداف الموسم الجاري عبر مباراة الهلال، التي انتهت بالتعادل 1ـ1 الأحد ضمن الجولة الـ 18 أولى جولات النصف الثاني من دوري روشن السعودي.

ولعِب بايش عشرًا من الجولات السابقة، وغاب اسمه عن قوائم هدّافيها. وحرمته الإصابةُ من خوض خمس جولاتٍ، والبطاقة الحمراء من جولةٍ، فيما تأجَّلت جولةٌ على مستوى المسابقة.

وأحرز العراقي خمسة أهدافٍ لحساب النسخة الماضية من المسابقة، احتاجت منه إلى 32 مشارَكةً، وتلقَّتها فرق الخلود بواقع هدفين، والوحدة، والقادسية، والاتحاد.

ويقضي اللاعب الدولي موسمه الثاني مع الرياض، الذي ضمَّه من فريق القوة الجوية في بلده، ويرتبط معه بعقدٍ حتى الصيف المقبل.