بعد 4 أشهر من الانتصارات.. الرياض يوقف الزحف الهلالي

أخفق فريق الهلال الأول لكرة القدم في تحقيق الانتصار للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهرٍ، وفرض الرياض عليه تعادلًا 1ـ1، مساء الأحد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز» ضمن الجولة الـ 18، أولى جولات الدور الثاني من دوري روشن السعودي.

وتعثَّر «الأزرق»، الذي يدرّبه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعد 21 مباراةً متتاليةً، كسِبها جميعًا في مختلف البطولات، لكنَّه بقِي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 45 نقطةً. في المقابل، رفع الفريق الأحمر والأسود، بقيادة المدرب الأوروجوياني جوزيه كارينيو، عدد نقاطه إلى 11.

وتقدم الضيوف بهدفٍ، أحرزه المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26، مستغلًّا تمريرةً من زميله المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وتعادل أصحاب الأرض بهدفٍ للعراقي إبراهيم بايش، لاعب الوسط، في الدقيقة 58 بعد ركلةٍ ركنيةٍ.

وأوقف الرياض قطار الانتصارات الهلالية، الذي انطلق أمام العدالة، 22 سبتمبر الماضي، ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التعادل 3ـ3 مع الأهلي، 19 من الشهر ذاته، لحساب ثالث جولات «روشن».

وكسِب فريق إنزاجي، بدءًا من لقاء الكأس، 21 مباراةً على التوالي في مختلف المنافسات. وفي المباراة الـ 22 بعد 128 يومًا من تعادله مع الأهلي، تعطَّل بتعادلٍ آخر.