يوفنتوس يضرب نابولي بثلاثية

كسب فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم ضيفه نابولي 3ـ0، الأحد، ليقترب من المراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ورفع هذا الفوز رصيد اليوفي إلى 42 نقطةً متساويًا مع روما، رابع الترتيب، وبفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف ‌نابولي، صاحب ‌المركز الثالث، وعشر نقاطٍ وراء إنتر ⁠ميلان ​المتصدر.

وخاض يوفنتوس المباراة بقائمة إصاباتٍ متزايدةٍ بعد أن فقدَ جهود فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس المرمى، بسبب مشكلةٍ عضليةٍ في التدريبات، بينما يغيب ديفيد نيريس لخضوعه لجراحةٍ، في حين تواصل غياب ماتيو بوليتانو، وكيفن دي بروين، وأندريه فرانك ⁠زامبو أنجيسا، وبيلي جيلمور.

وكشَّر اليوفي عن أنيابه مبكرًا عندما سدَّد ‌كيفرين تورام كرةً مقوَّسةً من حافة ‍منطقة الجزاء، ارتدَّت من ‍القائم.

وبعد سيطرةٍ على المراحل المبكرة، افتتح الفريق التسجيل في الدقيقة 22 عندما أرسل مانويل لوكاتيلي تمريرةً ذكيةً إلى منطقة الجزاء، سيطر عليها جوناثان ديفيد بصدره قبل أن يسددها من زاويةٍ ضيقةٍ.

وبعد شوطٍ أوَّلَ حماسي، تباطأت وتيرة المباراة عقب الاستراحة، وبدا أن الفريقين يدخران طاقتهما لشن هجومٍ متأخرٍ.

وسجل يلدز هدفًا في الدقيقة 77 عندما انطلق في توقيتٍ مثالي، ليقابل تمريرةً بينيةً من فابيو ميريتي داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل الكرة بهدوءٍ في الشباك.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة، أطلق فيليب كوستيتش ‌تسديدةً بعيدةً، باغتت أليكس ميريت، حارس مرمى نابولي، الذي لم يتمكَّن من التصدي لها.