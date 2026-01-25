بيدرو: اعتمدنا على الصبر.. وقدّمنا أفضل مباراة

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، أن لاعبيه قدَّموا واحدةً من أفضل مبارياتهم الموسم الجاري بعد الانتصار على الفتح 2ـ0 ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحافي: «المواجهة كانت أمام فريقٍ متميِّزٍ ومنظَّمٍ، واعتمدنا على الصبر والالتزام طوال فترات اللعب فيها. فريقنا لم يكن سيئًا في المباريات الماضية، لكنَّه ظهر اليوم بصورةٍ أفضل، ونجح في التسجيل بالشوط الثاني، ثم ضاعف النتيجة، وهذا الأمر ممتازٌ، ويأتي في مرحلةٍ مهمةٍ من الدوري».

وأضاف: «الفترة الماضية كانت صعبةً بسبب النتائج السلبية، لكنَّنا تعاهدنا اليوم على تحقيق الفوز. اللاعبون قدَّموا أداءً مميَّزًا، يُشكرون عليه، والأهم بالنسبة لي الحفاظ على نظافة الشباك».

وختم المدرب حديثه: «حققنا فوزًا مستحقًّا، واللاعبون قدَّموا كل ما لديهم. مع ذلك علينا العلم أنها تنتظرنا مواجهةٌ صعبةٌ أمام الخليج في الجولة المقبلة».