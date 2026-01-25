جوميز: أخطاء بسيطة أفقدتنا الفوز

أكد جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن لاعبيه ظهروا بمستوى جيد في بداية اللقاء أمام الفيحاء قبل أن تتسبَّب «تفاصيلُ صغيرةٌ» في تغيير مساره، حسبما وصف البرتغالي الأحد.

وقال جوميز في حديثه بالمؤتمر الصحافي: «بدأنا المباراة بشكلٍ جيدٍ، وأغلقنا المساحات، وأبطلنا الكرات السريعة التي يعتمد عليها الفيحاء، وحافظنا على الاستحواذ في معظم فترات الشوط الأول. كنا حاضرين تنظيميًّا، ونجحنا في التحكم بالإيقاع».

وأضاف: «البداية كانت جيدةً، لكننا وقعنا بأخطاءٍ بسيطةٍ جداً في جزئياتٍ صغيرةٍ، وهذه التفاصيل استغلَّها الفيحاء بشكلٍ مباشرٍ، وتمكَّن من التسجيل. كرة القدم تُحسم أحياناً بتلك اللحظات، ومع الأسف لم نكن في أفضل صورةٍ عندها».

وأشار المدرب إلى تأثير الغيابات في فريقه قائلًا: «كان لدينا نقصٌ واضحٌ في الصفوف خلال المباراة، والفيحاء استفاد من غياباتنا في بعض المواقف. مع ذلك، اللاعبون قدَّموا مجهودًا كبيرًا، والتزامًا تكتيكيًّا واضحًا».

وختم البرتغالي حديثه بالتأكيد على أهمية الفترة المقبلة: «نحتاج إلى جمع عددٍ أكبر من النقاط في الجولات المقبلة لتأمين وضع الفريق في سلم الدوري. لدينا عملٌ كبيرٌ، نواصل فعله، وسنركز على معالجة الأخطاء، وتعزيز قوة الفريق في كل خطوطه. أثق في اللاعبين، وفي قدرتنا على الظهور بشكلٍ أفضل».