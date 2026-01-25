إنزاجي: زمن اللعب قليل.. والرياح أثرت علينا

رفض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، التماس الأعذار بعد التعادل 1ـ1 مع الرياض، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، لكنَّه تحدث عن وقت اللعب الفعلي خلال الشوط الثاني، واتجاه الرياح دون اعتبارهما سببًا للتعثّر بعد 21 فوزًا متتاليًا لفريقه في مختلف المسابقات.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد صافرة النهاية، صرَّح الإيطالي: «يؤسفني تعادلنا، الذي سيبطئ طريقنا في الدوري، بالتأكيد.. لعبنا جيدًا في الشوط الأول، وسجَّلنا، لكنْ دون حسم اللقاء، ولم ندخل الشوط الثاني بالتركيز ذاته، واستقبلنا هدفًا».

وشدّد: «علينا التحدُّث مع اللاعبين للبحث عن التحسُّن». وردَّ على سؤالٍ صحافيّ عن مردود مهاجمَيه، البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجوياني داروين نونيز، مجيبًا: «اليوم بعد 21 فوزًا متتاليًا هذا أول تعادلٍ، وكما شاهدتم لم نستطع التسجيل، سوى هدفًا، ولو نظرنا إلى القوة التهديفية، فإن الهلال أكثر من أحرز أهدافًا، ليست لديّ مشكلةٌ هجوميةٌ عامةٌ، لكن علينا التحسُّن في استغلال الفرص».

وأشار إلى الشوط الثاني قائلًا: «لم تُلعَب فيه الكرة كثيرًا، وملأته التوقفات، وهذا لا يعني أن ننجرَّ إلى هذا المنطق، الوقت الفعلي أمرٌ مهمٌّ، ويبدو أنه كان قليلًا للغاية في المباراة، خاصَّةً في الشوط الثاني».

وبسؤاله عن تأثير برودة الطقس على الفريق، صرَّح: «درجة الحرارة اليوم كانت منخفضةً، وربما أثَّر ذلك فينا، بعض الشيء، اتجاه الهواء في الشوط الثاني، الذي لم يكن فيه لعِبٌ، لكن هذه ليست أعذارًا، كان بإمكاننا حسم اللقاء».

وتحدَّث إنزاجي مُجدَّدًا عن مركز الظهير الأيمن، الذي أشار خلال مؤتمرين سابقَين إلى نقصٍ فيه، وأبان: «ليست لدينا الحلول الكثيرة في مركز الظهير الأيمن، لذا قرَّرنا إشراك حسان تمبكتي فيه اليوم، وقد أدى فيه بشكلٍ جيدٍ للغاية».