كارينيو: نقطة الهلال ليست سيئة.. والحظ رافقنا

أكد الأوروجوياني جوزيه كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أن «النقطة ليست سيئةً» أمام الهلال، مبديًا إعجابه بما أظهره لاعبوه من «روحٍ وقتاليةٍ» في مواجهة متصدر ترتيب دوري روشن السعودي، الأحد، ضمن الجولة الـ 18، أولى جولات الدور الثاني.

وانتهت المباراة بالتعادل 1ـ1، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وبعدها، قال الأوروجوياني خلال مؤتمرٍ صحافي: «الرياح كانت لصالحهم في الشوط الأول، وهو ما صعَّب علينا لعِب الكرات الطويلة. كان علينا الدفاع، وفعلنا ذلك بشكلٍ جيدٍ، لكنْ انتباهنا تشتَّت في اللحظة التي استقبلنا فيها الهدف».

وأحرز البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، هدفًا في الدقيقة 26، ردَّ عليه العراقي إبراهيم بايش، لاعب وسط الرياض، في الدقيقة 58، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1ـ1.

وأوضح كارينيو: «كنا نعرف أن الرياح ستكون معنا خلال الشوط الثاني. تقدَّم فريقنا 20 مترًا على أرضية الملعب، وسجَّل التعادل، بعدها رمى الهلال بكل قواه، وبدأنا الدفاع، وفي آخر الدقائق عانينا من النقص، لكنْ دفاعنا كان قويًّا، واستطعنا الخروج بنقطةٍ، وهي ليست سيئةً، وأنا سعيدٌ بروح وقتالية اللاعبين».

وقارن مدرب الرياض بين مباراة الأحد ومبارياتٍ سابقةٍ، مُصرِّحًا: «لم يرافقنا الحظ في بعض المواجهات، ولم نتمكَّن من التسجيل. ربما الحظ اليوم كان في صالحنا، والنتيجة كانت عادلةً للغاية».

وتعليقًا على توقُّف اللعب، قال: «المباراة لُعِبت بشكلٍ عادي للغاية، والحكم أوقفها في اللحظة التي كان يجب عليه إيقافها فيها».